Во вторник, 12 сентября, Эдгар Ринкевич посетит Балвский край, сообщили агентству LETA в канцелярии президента страны.

Планируется, что в 10.05 президент возложит цветы к памятнику "Staņislavs", посвященному павшим воинам Латгальского партизанского полка, а в 10.15 посетит Балвскую государственную гимназию, где встретится с учениками 9-12-х классов.

В 11.50 Ринкевич посетит фермерское хозяйство "Kotiņi", в 14.20 — торфоперерабатывающий завод "Compaqpeat", В 15.30 — Балвскую больницу.

В 16.15 президент посетит многофункциональный центр социальных услуг. В 17:00 запланирована встреча Ринкевича с жителями Балвского края. В конце дня в 18:00 Ринкевич встретится с советом развития Латгальского региона планирования и руководителями самоуправлений.

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