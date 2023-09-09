В своей речи президент отметил, что именно в этом месте на протяжении нескольких столетий проживали потомки немецкого пастора Стендерса и отсюда идет род Страдиньшей. Отсюда академик Страдиньш пронес символическую миссию просветительства, учрежденную еще Старым Стендерсом, отметил Ринкевич.
"За гордую и умную Латвию. Янис Страдыньш на протяжении всего своего творческого жизненного пути напоминал, что только постоянно стремясь к просвещению и истинному знанию, нация может достичь своей государственности. Однако государственность сильна и устойчива только в том случае, если нация продолжает стремиться к новым знаниям, создает и поддерживает культуру. Государство — это путь знающей и культурно просвещенной нации в будущее", — сказал на открытии скульптурного ансамбля Эдгар Ринкевич.