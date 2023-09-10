Кинологическая команда Таможенного управления Службы государственных доходов (VID) заняла второе место в общем зачете на международных сореванованиях служебных собак для обнаружения наркотиков. Соревнования проходили в Эстонии.

В личном зачете представитель Таможенного управления СГД занял второе место среди 17 участников, сообщает пресс-служба СГД.

Представители Латвии также заняли призовые места в отдельных дисциплинах: кинологи таможни со служебными собаками стали третьими как в дисциплине "поиск наркотических веществ в транспорте", так и в дисциплине "послушание".

Соревнования-семинар проходили с 5 по 7 сентября в Эстонии, в нем приняли участие кинологи из стран Балтии и Финляндии. Международные соревнования кинологов для обнаружения наркотиков, который проводился в рамках Европейского конкурса, приняли участие восемь команд таможен Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, а также полиции и Управления тюрем.

Марика Крауя, представительница кинологического отдела Таможенного управления СГД, которая ежедневно выполняет обязанности инструктора, была приглашена в качестве одного из судей конкурса.

Фото: VID

Латвию на соревнованиях представляли два старших таможенных эксперта Рижского и Курземского отдела кинологического отдела Таможенного управления СГД с собаками, обученными поиску наркотических веществ — Эрика Штемере со служебной собакой Реджи и Иво Францис со служебной собакой. Инди.

Кинологи со служебными собаками как в командах, так и индивидуально продемонстрировали свои навыки по поиску наркотических веществ в помещениях, транспорте, багаже, на территории. Также участников оценивали по дисциплине послушание собак. При оценке учитывалась скорость и точность выполнения заданий, а также сотрудничество собаки с проводником.

Фото: VID

Кинологи Латвийского Таможенного управления СГД со служебными собаками показали отличные результаты как в командной, так и в индивидуальной оценке, и заняли в общекомандном зачете второе место. Первое и третье место - у команд Управления тюрем Эстонии.

Кинологи Латвийской таможни регулярно и с успехом участвуют в международных соревнованиях, которые способствуют профессиональному развитию, дают возможность совершенствовать практические знания и навыки для более эффективного использования служебных собак в борьбе с контрабандой..

Фото: VID

Кинологический отдел Таможенного управления СГД был создан в 2004 году. В настоящее время в таможенной службе работают 45 служебных собак, которые обучены поиску наркотиков, табачных изделий и наличных денег.

Ежегодно с помощью служебных собак латвийские таможенники выявляют и предотвращают сотни нарушений. За восемь месяцев этого года с использованием служебных собак в 91 случае были обнаружены наркотические и психотропные вещества в почте, транспортных средствах и грузах, личном багаже ​​и в пунктах пропуска через границу.

Фото: VID

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