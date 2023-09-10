Когда в Латвии говорят о воспроизведения населения в Латвии, как правило огромное давление оказывается именно на женщин, при этом роль и здоровье мужчин отходит на второй план, отметила в эфире программы Rus.LSM "ТЧК" эксперт по вопросам разнообразия и бездетности, автор блога в Instagram @dzivebezberniem Вита Стиге-Шкушковника.

И хотя желание государства увеличивать рождаемость понятно, у этой темы очень много аспектов, потому нельзя концентрироваться только на том, что нужно рожать детей.

Эксперт рассказала, что в рамках диссертации изучает вопросы бездетности, и в мире существует тенденция к тому, что все меньше людей становятся родителями.

"Все больше женщин, достигающих возраста 40-45 лет не имеют детей. Это зависит от страны, но в целом [таких женщин] до 1/5, а в некоторых странах до — четверти от общего числа (и не только в Европе)", — сказала Вита Стиге-Шкушковника.

Она подчеркнула, что лишь 10% этих женщин сделали осознанный выбор не иметь детей и 10% не могут этого сделать из-за бесплодия. В остальных случаях причины очень разные, в том числе, бесплодие партнера или другие медицинские причины, отсутствие партнера, детские травмы, сложности в случае однополых пар и многие другие.

Говоря о тех, кто осознанно не решается завести детей, Стиге-Шкушковника отметила, что для них важна безопасность, доступность возможностей для ребенка, уверенность в возможности обеспечить его будущее.

Она также указала на то, что в Латвии, говоря о воспроизводстве населения, специалисты и политики больше давления оказывается именно на женщин.

"Эту историческую стигму мы продолжаем нести до сих пор. Я понимаю, что государство должно думать о демографии, но женщин оказывается огромное давление. В эфире уже прозвучало, что нужно продолжать ценности, какой прекрасной будет семья с детьми, но очень часто мы даже не знаем, почему мы хотим детей. Только тогда, когда семьи сталкиваются с невозможностью зачать ребенка естественным образом даже после многократных попыток, когда в опасности идентичность, тратятся усилия, средства, человек начинает задумываться, а почему я хочу детей?" — сказала эксперт.

По ее словам, роль мужчины в рождении ребенка и его здоровье тоже важны, но ни в одном государственном документе Латвии не сказано, что мужчина с определенного возраста должен регулярно посещать врача, чтобы проверить репродуктивное здоровье.

"Многие исследования доказывают, что у каждой двадцатой женщины в репродуктивном возрасте, у которой нет детей и которая не беременна, у нее сильная депрессия и высокие показатели тревожности... Мужчины в таких обстоятельствах чувствует себя гораздо более одинокими и больше чувствуют депрессию.

Но в обществе мы говорим только о женщинах, что они должны рожать, упрекаем, что они не рожают. "Как это так, что ты не можешь родить?" Но на самом деле есть мужчины, которые не могут [зачать ребенка] и переживают даже больше.

У них еще большее табу говорить об этом, и они еще реже обращаются за психологической поддержкой. У этой темы очень много аспектов. Мы не можем концентрироваться только на том, что нужно рожать детей" — подчеркнула Вита Стиге-Шкушковника.

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