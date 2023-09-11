AS Liepājas autobusu parks в понедельник отменил четыре рейса в окрестностях Огре. Об этом свидетельствует информация Автотранспортной дирекции.

В частности, отменен рейс Огре — Кегумская ГЭС — Бекуциемс на 07.20, рейс Стадион — Лашупес на 07.30, рейс Лашупес — Стадион на 07.45, а также рейс Бекуциемс — Кегумcкая ГЭС — Огре со временем отправления в 08.00.

В Liepājas autobusu parks пояснили отмену рейсом нехваткой водителей.

Ранее уже сообщалось, что в августе автотранспортное предприятие отменило большое количество рейсов. Больше всего пострадали от этого пассажиры, совершающие поездки в Кекавском направлении.

Директор Автотранспортной дирекции Виктор Закис сообщил, что ответственность за невыполненные рейсы полностью ложится на перевозчика.

Автотранспортная дирекция решила не платить объединению за невыполненные ейсы, а также оштрафовала компанию на 500 евро.

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