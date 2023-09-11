Для того, чтобы способствовать сплоченности общества, взаимному сотрудничеству и уменьшению предрассудков в отношении этнических групп и между ними, Фонд интеграции общества (SIF) объявил открытый конкурс подачи заявок на проекты для неправительственных организаций (НПО) по "Программе по сплочению нацменьшинств и общества", в рамках которой доступно финансирование в размере 86 000 евро, сообщила агентству LETA руководитель отношений с общественностью SIF Илзе Сарканабола.

Цель программы — способствовать сплоченности общества, взаимному сотрудничеству, уменьшению предрассудков в отношении этнических групп и между ними, а также расширению среды использования латышского языка. Конкурс будет поддерживать проекты, мероприятия которых направлены на содействие сплоченности общества, и в рамках которых предусмотрены образовательные лекции для детей, молодежи или семей, практические мастер-классы и другие образовательные мероприятия, в том числе неформальные мероприятия.

На основании предоставленной Министерством образования и науки информации, а также на данных Центрального статистического управления (ЦСУ), мероприятия по расширению и поддержке латышской языковой среды необходимы в городах государственного значения и краях, где сложилась отчетливо многоязычная среда и большое количество постоянных жителей, чьим родным языком не является латышский. В целях содействия среде использования латышского языка в рамках конкурса планируется присудить дополнительный балл тем заявкам, которые предусматривают реализацию мероприятий в Резекне, Даугавпилсе, Лиепае или Риге.

"Нацменьшинства и их культура являются неотъемлемой и важной частью Латвии, которая обогащает наше общество и культурное пространство. Для того, чтобы укрепить межкультурный диалог и сплоченность общества, тем самым продвигая единое видение в долгосрочной перспективе, в рамках конкурса проектов будет оказана поддержка деятельности, которая направлена на сплочение общества. В этом году в рамках конкурса был расширен спектр поддерживаемых мероприятий, чтобы способствовать среде использования латышского языка, что является важным аспектом в изучении языка и формировании более глубокой связи с Латвией", — пояснила директор секретариата SIF Зайга Пуце.

Целевой группой проекта являются дети, молодежь и их семьи. При этом в мероприятиях проекта одновременно должны участвовать не менее 50% представителей нацменьшинств.

Проекты могут подать НПО, которые последние два года непрерывно работают в сфере нацменьшинств или развития сплоченного гражданского общества. Минимальное финансирования для одного проекта составляет 2500 евро, а максимальное — 10 000 евро. Каждый участник может подать только одну заявку на конкурс.

Подать заявку можно до 12 часов 9 октября этого года на адрес электронной почты sadarbiba@sif.gov.lv.

Заявки будут рассматриваться оценочной комиссией, в состав которой входят по одному представителю от Министерства культуры, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Государственной канцелярии и одного представителя НПО.

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