Парламент и правительство признали утратившим силу закон о борьбе с распространением инфекции Covid-19, однако это не означает, что она исчезла навсегда, пишет Latvijas avīze.

Директор департамента анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что летом заболеваемость вирусом снизилась, но в начале сентября число новых случаев возросло, как и число госпитализаций.

Однако в целом отмечается тенденция к снижению числа связанных с Covid-19 смертей, уменьшение количества госпитализаций, а также высокий уровень иммунитета к вирусу среди населения.

В мае Всемирная организация здравоохранения объявила, что глобальная пандемия коронавируса больше не является чрезвычайной ситуацией, однако коронавирус не побежден и продолжает распространяться по миру, он опасен и в любой момент могут появиться его новые варианты.

Пик распространения варианта омикрона XBB.1.5 в Европе пришелся на весну, а сейчас, по словам Перевощикова, его распространение снижается, однако нельзя сказать, что все зараженные легко переносят вирус. Один человек может ничего не заметить, потому что у него хорошая иммунная память от предыдущей инфекции или вакцинации, а другой может болеть целую неделю с гриппоподобными симптомами. Тяжелее всего болеют люди в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями.

Отмена закона и чрезвычайного положения не означает, что отменена вакцинация. Она больше не является обязательной, но Перевощиков считает, что упомянутые группы людей должны прививаться.

Инфекционист Уга Думпис рекомендует дождаться конца сентября, когда в Латвии появится адаптированная PfizerBioNTech и одобренная Еврокомиссией вакцина Comirnaty, которая нацелена именно на подвид омикрона XBB.1.5.

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