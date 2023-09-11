Во вторник, 12 сентября, общество Austošā Saule в 17.30 проведет пикет против Дома Москвы в Риге, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

Пикет состоится перед Домом Москвы в Риге, на улице Марияс 7.

Цель акции протеста — добиться снятия российских государственных символов и надписей кириллицей со здания.

"Нахождение этого символа в Риге является позором и символически неоспоримым подтверждением неспособности государства справиться с влиянием Москвы", — пояснил глава общества Райвис Зелтитс.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, в пикете собираются принять участие 20 человек.

Организаторы протеста с помощью акции намерены осудить наличие в Риге символики России, которая является страной агрессором.

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