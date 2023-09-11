Пикет состоится перед Домом Москвы в Риге, на улице Марияс 7.
Цель акции протеста — добиться снятия российских государственных символов и надписей кириллицей со здания.
"Нахождение этого символа в Риге является позором и символически неоспоримым подтверждением неспособности государства справиться с влиянием Москвы", — пояснил глава общества Райвис Зелтитс.
Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, в пикете собираются принять участие 20 человек.
Организаторы протеста с помощью акции намерены осудить наличие в Риге символики России, которая является страной агрессором.
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