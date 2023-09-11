Рижская дума взялась решить проблему парковок прокатных самокатов — если в соседних Вильнюсе и Таллине для этих целей уже есть специальные площадки, то в Риге скутеры все еще можно оставлять где попало.

Как пишет LSM.lv, в центре Риги под парковочные места для самокатов пока отведены только десять небольших площадок. По словам заместителя начальника отдела велоинфрактуры Рижской думы Ото Озолса, таких площадок должно появиться как минимум в десять раз больше, причем не только в центре, но и окрестностях столицы.

Пока что парковаться на специальных площадках самокатчиков будут призывать в порядке рекомендации — за это им будут начисляться клиентские баллы.

Идею поддерживает как компании, предоставляющие самокаты в аренду, так и организация "Город для людей".

Стоит отметить, что в центральных районах Таллинна и Вильнюса скутеры можно оставлять только в специально отведенных для этого местах.

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