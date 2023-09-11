Озвучка на телевидении идет на латышском языке в первую очередь, и только потом на других языках. Это значит, что переводить программы только на русский язык нельзя. С момента введения этих поправок прошло более трех месяцев, и теперь стало больше передач, у которых имеется звуковая дорожка на латышском языке. Об этом пишет LSM.lv.

"У нас раньше было 40 телевизионных программ, на которых распространяются эти новые поправки, это значит, что оригиналы не на русском языке, но есть русская звуковая дорожка, а латышской звуковой дорожки нет — сейчас мы видим, что озвучка на латышском языке обеспечивается для 24 телевизионных программ", — отметила заместитель председателя Совета по электронным СМИ (NEPLP) Аурелия Иева Друвиете.

В компании Tet заявили, что Tet TV на данный момент предлагает 113 телеканалов, большинство из которых доступны на языке оригинала. Контент на латышском языке доступен на 46 телеканалах. На английском языке вещают 44 телеканала, контент на русском языке доступен на 16 каналах, на немецком — на трех. На французском и украинском языках — по два телеканала.

В свою очередь на платформе Tet+ почти 90% контента доступно с латышскими субтитрами или звуковой дорожкой.

"Зрители задавались вопросом, почему некоторые каналы недоступны на русском языке. Мы это объяснили, и вот прошло уже несколько месяцев и мы видим, что зрители находят альтернативный контент", — сказала директор Отдела Tet TV и развлекательных услуг Инга Алика-Строда.

Распространитель программ Viasat также поддержал принятые поправки, но в то же время признал, что 90% из работающих в Латвии иностранных телеканалов решили не вкладывать деньги в предоставление латышской звуковой дорожки.

"Выбор на самом деле был для нас очень прост — мы отключаем русский язык, что для наших коммерческих каналов, которые активны в рекламном бизнесе, означает потерю 50% аудитории. Это мы и увидели. Это произошло. Мы знаем наших конкурентов, чьи каналы фактически имеют рейтинг 0%, поэтому нет смысла для этих каналов находиться на рекламном рынке. В долгосрочной перспективе это означает, что им нет смысла инвестировать в контент", — заявил представитель компании, член правления Wide Media PLC Петерис Ремертс.

Расходы на перевод и озвучку высокие, отметили в компании, поэтому предприятия все чаще используют искусственный интеллект для этих целей. Это можно услышать и на доступных в Латвии телеканалах.

В NEPLP пояснили, что совет не возражает против искусственного интеллекта, но должна быть возможность исправлять ошибки и со временем улучшать качество.

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