Общее собрание Департамента по гражданским делам Сената признало профессора Латвийского университета (ЛУ), бывшую судью и председателя Конституционного суда (КС) Саниту Осипову подходящей на должность сенатора, сообщили порталу Delfi в Верховном суде.

Таким образом, кандидатура Осиповой повторно направлена на ее утверждение Сеймом в должности судьи Верховного суда.

Санита Осипова претендует на вакантную должность сенатора как бывшая судья КС в соответствии с 3-й частью 54-й статьи закона “О судебной власти”, которая позволяет претендовать на должность судьи Верховного суда тем, кто занимал пост судьи КС, международного суда или наднационального суда и получил положительное заключение общего собрания судей департамента Верховного суда.

В Верховном суде напомнили, что Осипова стала кандидатом на пост сенатора не в первый раз. В начале 2022 года Сейм не утвердил ее кандидатуру, хотя так же, как и сейчас, общее собрание предоставило положительное заключение о профессиональной пригодности Осиповой на должность.

После этого пленум Верховного суда принял решение, в котором призвал законодателя соблюдать принцип разделения власти и верховенства права, то есть аргументировать отказ понятными и правовыми соображениями. Пленум Верховного суда отметил, что законодатель, обосновывая неутверждение кандидатуры, не указал правовые соображения.

Председатель Верховного суда Айгарс Струпис подчеркнул, что Верховный суд пользуется широкой свободой действий в процессе профессионального отбора кандидатов в сенаторы, подобной той, которой пользуется законодатель в процессе утверждения судей Сеймом. Однако в настоящее время эта свобода действий не является абсолютной: свобода действий как Верховного суда, так и Сейма ограничена Сатверсме и закрепленными в конституции принципами верховенства закона и независимости судебной власти.

"Поэтому процесс утверждения судей в Сейме определяют профессиональные и юридические соображения, а не политические или популистские. Таким образом, в интересах общества - обеспечить соответствующие меры защиты в отношении угрожающего независимости судов политического влияния в процессе назначения судей Верховного суда”, - отметил Струпис.

На угрозу верховенству права в этой ситуации указала и Европейская комиссия в Докладе о верховенстве права за 2022 год. В докладе говорится, что, принимая во внимание европейские стандарты назначения судей, Латвия должна обеспечить адекватные меры защиты от необоснованного политического влияния в процессе назначения судей Верховного суда.

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