Ранее у латвийской армии была только система ПВО ближнего действия. Новая система может сбивать летательные аппараты противника на расстоянии 40 км и на высоте 20 км. Она будет связана с системами ПВО НАТО. Общая закупка системы одного вида позволит Латвии и Эстонии как сэкономить бюджет, так и, в случае необходимости, вести оборону региона скоординированно. Министры также подписали общее письмо к министру обороны Германии Борису Писториусу об участии обеих стран в "Небесном щите" — это возглавляемая Германией инициатива, направленная на создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки средств противовоздушной обороны и ракет.