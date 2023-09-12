Учитывая давление, оказываемое Беларусью на латвийско-белорусской границе, мы должны быть готовы к развитию различных сценариев, заявила в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение), сообщает агентство LETA.

В последние годы усилилось давление нелегальной иммиграции на границу с Беларусью. В начале сентября, как и в конце августа, количество не допущенных в страну мигрантов из Беларуси в течение нескольких дней превышало 100 человек.

По словам Мурниеце, с учетом давления, создаваемого Беларусью на границе, решено перепланировать военные учения Namejs, армия окажет дополнительную поддержку латвийским пограничникам.

Одна очень важная часть учений проходит вблизи восточной границы Латвии, добавила Мурниеце.

Министр обороны подчеркнула, что ситуация на литовско-белорусской границе изменилась, угроз там стало меньше, весь "элемент давления сконцентрирован на Латвии".

"Мы должны быть готовы к развитию различных сценариев. Военное обустройство границы должно быть в повестке дня", — продолжила Мурниеце.

Как уже сообщалось, Литва отправит в Латвию 20 пограничников для помощи соседней стране в связи с рекордным потоком нелегальных мигрантов, сообщил в понедельник заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдс Абрамавич.

В целях укрепления безопасности восточной границы Латвии Министерство обороны оценивает возможность установки противотанковых мин и различных дополнительных препятствий.

В концепции говорится, что необходимое инженерное улучшение внешней границы Латвии с физическими и технологическими решениями в соответствии с потенциальной угрозой противника является важным комплексом мер по укреплению внутренней и внешней безопасности страны.

В свою очередь, Национальные вооруженные силы (НВС) в сотрудничестве с Государственной пограничной службой и органами государственной безопасности должны разработать и отработать планы и механизмы сотрудничества для сценариев гибридных и обычных угроз.

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