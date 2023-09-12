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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводит процессуальные действия в валмиерском Отделе управления проектами — это структурная единица Управления по развитию Валмиерского края. Об этом агентству LETA сообщила заместитель исполнительного директора самоуправления и глава Управления по развитию Валмиерского края Эвия Нагле.

Нагле не имеет права разглашать информацию о том, какой из проектов самоуправления привлек внимание KNAB.

Телефон председателя краевой думы Яниса Байка ("Для Валмиеры и Видземе") сейчас не отвечает. Нагле объяснила, что сейчас он в отпуске, хотя вчера он себя из отпуска отозвал и был на работе — но сегодня он опять в отпуске. Нагле не смогла прокомментировать, по какой причине мэр вчера вышел на работу.

Комментариев от KNAB пока нет.

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