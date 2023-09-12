На Привокзальной площади у торгового центра Origo закрылся игорный зал Fenikss, свидетельствуют наблюдения агентства LETA.

Игорный зал прекратил работу сегодня, 12 сентября. В настоящее время с него снимаются вывески.

Как сообщалось, в 2018 году депутаты Рижской думы единогласно поддержали закрытие игорного зала возле Центрального вокзала, на ул. 13 января, 2 а.

Тогда руководитель юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш заявил, что игорный зал находится на красных линиях улиц, а также в зоне исторического центра Риги и охраняемой зоне. Кроме того, этот участок планируется использовать при реализации проекта Rail Baltica.

Информация на сайте Firmas.lv свидетельствует, что управляющее залами Fenikss предприятие Alfor в прошлом году работало с оборотом в 40,752 млн евро, что в 3,7 раза больше, чем в 2021 году, а прибыль компании составила 5,291 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.

Компания зарегистрирована в октябре 2000 года, ее основной капитал составляет 9,96 млн евро. 60% капитала предприятия принадлежат зарегистрированной в Австрии компании Novomatic, а 40% владеет предприятие Foroms, принадлежащее FVR Invest, единственным владельцем которого является Янис Зузанс. Истинными бенефициарами компании на основании права собственности являются Янис Зузанс и гражданин Австрии Йохан Граф.

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