Если ответственность за Министерство здравоохранения в новом правительстве будет поручена "Новому Единству", партия будет искать возможных кандидатов на пост министра и среди политиков, и среди профессионалов, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

На данный момент "Новое Единство" не подтверждает, что Минздрав будет в его сфере ответственности. Однако, если это произойдет, то в качестве одного из возможных кандидатов называют врача, депутата парламента Хосама Абу Мери.

Отвечая на вопрос о готовности занять этот пост, если он получит такое предложение, Абу Мери сказал, что в таком случае обсудит с кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней ее видение задач в сфере здравоохранения.

Абу Мери отметил, что политические консультации продолжатся и завтра, в том числе по вопросу о том, действительно ли пост министра здравоохранения достанется "Новому Единству".

Он подчеркнул, что полностью поддержит любое решение Силини по этому вопросу.

Неофициально также говорят о том, что на эту должность может быть назначен профессионал в области здравоохранения.

По неофициальным данным, неопределенность с постом министра здравоохранения возникла из-за того, что "Прогрессивные" выразили желание либо занять в правительства четыре поста, включая пост министра культуры, либо гарантировать существенное увеличение финансирования для здравоохранения и получить пост главы Минздрава.

Партнеры по будущей коалиции не согласились с этим требованием, поэтому представитель "Прогрессивных" может занять пост министра культуры, "Новое Единство" будет отвечать за здравоохранение, а к Союзу зеленых и крестьян от "Нового Единства" перейдет Министерство климата и энергетики.

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