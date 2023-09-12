"Дом Москвы — долой из Риги!", "Русская культура убивает"… Под такими лозунгами около 40 человек собрались на заявленный сегодня обществом Austošā Saule пикет перед Домом Москвы. Его цель — добиться удаления символов российского государства и надписей кириллицей". Участники исполнили гимны Латвии и Украины. От Дома Москвы никакой реакции не последовало.

"Krievu karakuģi, ej d…", "566 kara dienas, kādēļ vēl šeit ir Maskavas nams?", "Krievu kultūra nogalina", "Maskavas namu prom no Rīgas" — с такими плакатами вышли пикетирующие перед Домом Москвы. Также они принесли с собой темное ведро с надписью "Ukraiņu asaras". Среди протестующих был замечен депутат Нацобъединения Александрс Кирштейнс и инициатор акции Atkrievisko Лиана Ланга.

"Расположение этого символа в Риге является позором и символически неоспоримым доказательством неспособности страны справиться с влиянием Москвы", — сообщил Райвис Зелтитс, глава общества Austošā Saule. Пикетирующие исполнили гимны Латвии и Украины и призвали "осудить расположение в Риге символов страны-агрессора России".

2 августа надпись на здании Дома Москвы была демонтирована: ее снял теперь уже экс-руководитель Дома Москвы, бывший директор Рижского русского театра им. М. Чехова Эдуард Цеховал. Он пояснил, что в условиях эскалации военных действий России в Украине, провокаций на литовско-белорусской и белорусско-польской границах, а также на фоне различных протестных акций в Вильнюсе и Таллине, я считаю невозможным существование названия "Дом Москвы" в центре Риги". После этого он лишился должности.

Две недели спустя надпись вернула на место новый глава Дома Москвы Светлана Зайцева. Как она объяснила в разговоре с порталом Delfi, демонтаж названия — это было нарушение. "Дом Москвы в местном департаменте имущества оформлен в том виде, в котором он сейчас находится. Пока нет решения об изменении лицевой стороны здания, мы не имеем права ничего с ним сделать".

Зайцева не имела возражений насчет готовящегося пикета: "Мы считаем, что здание находится в демократической стране. Хотят люди постоять возле него и выразить свое мнение — пусть постоят. От этого никому ни холодно ни жарко… Без законного решения о снятии названия — этого не будет сделано".

Более подробно о закулисье Дома Москвы — здесь.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram