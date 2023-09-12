С 18:00 сегодняшнего дня, 12 августа, зарегистрированными в России транспортными средствами будет отказано во въезде в Европейский союз через пограничные переходы Латвия-Россия и Латвия-Беларусь, сообщает агентство LETA.

К настоящему времени уже действовал запрет на пересечение границы Евросоюза грузовыми перевозчиками, а именно зарегистрированными в России тягачами и прицепами. Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, перевозящие грузы автомобильным транспортом транзитом через Евросоюз между Калининградской областью и Россией.

В дальнейшем въезд транспортных средств, зарегистрированных в России, в Европейский Союз через пограничные переходы Латвии запрещен. Лица, передвигающиеся на транспортном средстве, зарегистрированном в России, не смогут въехать на нем в Европейский союз при пересечении границы с Латвией. Им придется возвращаться с пограничного перехода в Россию или Беларусь.

Если человек откажется выполнять указания таможенного органа, в том числе вернуться в Россию или Беларусь, то в соответствии с нормативными актами может быть принято решение о конфискации транспортного средства.

Латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций. Таким образом, водителям автомобилей с номерами РФ рекомендуется воздерживаться от повторных попыток въезда в Европейский Союз через различные пограничные переходы.

Указанный запрет на въезд не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами Европейского Союза и государств-членов, включая делегации, посольства и миссии при их перемещении.

В то же время физическим лицам будет разрешено возвращаться из Европейского союза в Россию на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в России, если они не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения.

Въезд автомобилям с номерами РФ также запрещен на территорию Литвы.

"Автомобили, зарегистрированные в России, не будут пропущены через границу. Смотреть будут не на паспорт гражданина, а на регистрационный номер автомобиля", — указали в ведомстве. Въезд для машин с номерами РФ закрыт с понедельника, однако ни одна из них не конфискована.



Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотаите сообщила информационному агентству BNS, что российские автомобили, въезжающие в страну, будут конфискованы. Это будет относиться как к гражданам России, так и к гражданам ЕС. Исключение составят те, кто едет транзитом в Калининград с необходимыми документами.

"Да, автомобили, зарегистрированные в России, должны быть конфискованы, если они въедут в Литву. Этот контроль будет обеспечиваться таможенными органами, потому что это их функция и ответственность", — сказала она журналистам.

Новость будет дополняться.

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