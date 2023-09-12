В связи с давлением нелегальной иммиграции из Беларуси Министерство внутренних дел подготовило проект постановления правительства о закрытии пограничного пункта Силене на латвийско-белорусской границе.

За последние шесть дней пограничники предотвратили 894 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. За короткий период давление нелегальной иммиграции возросло в три раза.

Для того чтобы не оказывать существенного влияния на грузовые перевозки, а также на срочные поездки, связанные с трудовыми отношениями, гуманитарными причинами, форс-мажорными обстоятельствами, пункт пропуска в Патерниеки продолжит работу.

В среднем за сутки через пункт пропуска в Силене въезжает 625 человек, выезжает - 605, въезжает 87 грузовых транспортных средств, выезжает - 85.

Закрытие пограничного пункта в Силене будет способствовать перераспределению ресурсов пограничников для охраны зеленой границы.

В настоящее время на границе действуют два пункта пропуска на автомобильных дорогах и один на железной дороге. Три пункта пропуска закрыты в связи с действиями Беларуси, которая направляет в Латвию потоки иммигрантов.

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