Из-за работ по строительству Rail Baltica с пятницы, 15 сентября, примерно на три недели будет перенесена остановка автобуса №22. Ее передвинут на 50 метров вперед в сторону центра Риги, сообщили агентству LETA представители строительной компании B.S.L. Infra.

Автомат по продаже билетов перенесут тоже, он будет рядом с остановкой. Чтобы пассажиры не запутались, дополнительно поставят знаки, указывающие, где остановка.

Компания B.S.L. Infra начала строительство в том числе новой стоянки между улицей Бирою и заправочной станцией Viada. Она предназначена для сотрудников аэропорта и рассчитана примерно на 800 машин, ее площадь — 20 000 квадратных метров. Строительство планируется завершить в следующем году.

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