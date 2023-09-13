Уходящий премьер-министр и председатель правления объединения партий "Новое Единство" Кришьянис Кариньш прокомментировал коррупционный скандал, в котором оказался замешан мэр Валмиеры Янис Байкс. Глава Валмиерского самоуправления — председатель партии Valmierai un Vidzemei , входящей в объединение партий "Новое Единство" и член правления этого объединения.
Во вторник, 12 сентября, стало известно, что у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) есть подозрения, что должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с представителями ряда предприятий совершали противозаконные действия для присвоения самоуправлением более 4 миллионов евро из Европейского фонда развития регионов. По информации LTV, мэр Валмиеры Янис Байкс был задержан.
"В первую очередь, я полностью доверяю нашим правоохранительным учреждениям. Нужно дать им возможность работать. На сегодня у меня нет информации о том, выдвинуты ли конкретные обвинения. В зависимости от того будут ли какие-то обвинения, наша партия, наше объединение партий "Новое Единство" предпримет конкретные действия. Сейчас я знаю только то, что публикуют средства массовой информации. Мы ждем информации от правоохранительных учреждений, что и как произошло", — заявил Кришьянис Кариньш.
На странице объединения партий "Новое Единство" в интернете Янис Байкс по-прежнему числится в составе правления. Председатель правления "Нового Единства" — Кришьянис Кариньш.
В "Новое Единство" входят партия "Единство", региональные партии Kuldīgas novadam, Екабпилсская региональная партия, Valmierai un Vidzemei и Tukuma Pilsētai Novadam.