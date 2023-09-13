Во вторник, 12 сентября, стало известно, что у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией ( KNAB ) есть подозрения, что должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с представителями ряда предприятий совершали противозаконные действия для присвоения самоуправлением более 4 миллионов евро из Европейского фонда развития регионов. По информации LTV, мэр Валмиеры Янис Байкс был задержан.

"В первую очередь, я полностью доверяю нашим правоохранительным учреждениям. Нужно дать им возможность работать. На сегодня у меня нет информации о том, выдвинуты ли конкретные обвинения. В зависимости от того будут ли какие-то обвинения, наша партия, наше объединение партий "Новое Единство" предпримет конкретные действия. Сейчас я знаю только то, что публикуют средства массовой информации. Мы ждем информации от правоохранительных учреждений, что и как произошло", — заявил Кришьянис Кариньш.