В среду, 13 сентября, E.Gulbja laboratorija заявила, что из-за нехватки госфинансирования обсуждает возможность прекращения проведения оплаченных государством анализов. Днем ранее Centrālā laboratorija объявила, что будет проводить оплаченные государством анализы только по предварительной записи, в порядке очереди, или же за деньги самих пациентов.

Проблемы возникли из-за того, что лаборатории фактически сначала производят анализы, а государство только потом ооплачивает эти исследования. Выделяемых изначально денег лабораториям не хватает. Лаборатории указывают на то, что финансирование, выделенное на месяц, реально заканчивается уже в 10-15-х числах.

Во вторник, 12 сентября, правительство выделило на покрытие расходов за уже фактически произведенные в первом полугодии 2023 года лабораторные услуги, которые превысили сумму, включенную в договоры с поставщиками услуг, 11, 19 млн евро. В тот же день вечером Centrālā laboratorija объявила, что из-за нехватки госсредств будет проводить анализы только по предварительной записи или платно, а 13 сентября E.Gulbja laboratorija предупредила, что может вообще перестать проводить анализы, за которые должно платить государство.

E.Gulbja laboratorija: от государства не получены около 2,8 млн евро

В этом году E.Gulbja laboratorija не получила от государства около 2,8 миллиона евро за оплаченные государством анализы и рассматривает возможность прекращения проведения таких исследований, сообщила агентству LETA руководитель проекта компании Джинета Диманте.

Если лаборатория не получит гарантий от государства, что деньги будут выплачены, то она будет вынуждена перейти на предоставление анализов только за плату, но пока срок, когда это может произойти, не определен, сказал Диманте. "Мы ждем конструктивного решения проблемы от нового правительства", — добавил Диманте.

Centrālā laboratorija: с 15 сентября — по предварительной записи или за деньги

Ранее сообщалось, что Centrālā laboratorija с 15 сентября из-за недостаточного государственного финансирования будет предоставлять оплаченные государством услуги только в порядке очереди или же платно, полностью за счет пациентов.

К концу июля Centrālā laboratorija уже использовала все выделенное на 2023 год государственное финансирование. Centrālā laboratorija отмечает, что причиной такой ситуации является неправильное планирование бюджетных средств, когда государство обещает населению оплатить анализы, но не платит лабораториям в полном объеме за сделанные анализы.

"До сих пор лаборатории продолжали проводить анализы за свой счет, полагаясь на обещания со стороны Минздрава и ответственных ведомств. В настоящее время мы вынуждены покрывать расходы на анализы по направлению семейных врачей и специалистов, которые своевременно должны оплачиваться из госбюджета, за счет наших оборотных средств и других финансовых ресурсов. Однако в нынешней экономической ситуации мы больше не можем позволить себе кредитовать государство", — заявила председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня.

Centrālā laboratorija все еще не получила полной оплаты за анализы, проведенные в 2022 году, а долг государства за 2023 год уже превышает 5 млн евро.

С учетом сложившейся ситуации Centrālā laboratorija с 15 сентября, чтобы еще больше не превышать квоту, будет принимать анализы в порядке очереди и только в рамках оплаченной государством квоты. В соответствии с новым порядком пациентам с направлением на оплачиваемые государством анализы придется ждать в очереди, что может повлиять на дальнейший ход лечения многих людей.

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