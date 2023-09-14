По прогнозам синоптиков, в четверг в Латвии ожидается порывистый северный ветер, а воздух прогреется всего до +15..+19 градусов.

Порывы северного ветра усилятся до 10 -15 метров в секунду, на Рижском взморье — до 19 метров в секунду.

Ближе к вечеру в западных районах уменьшится облачность. В Латгалии и на востоке Видземе сегодня пасмурно.

Осадки ожидаются преимущественно в восточных районах, там также возможны сильные дожди и грозы.

В Риге с утра дождливо, однако днем небо прояснится. Порывы северного ветра усилятся до 19 метров в секунду. Температура воздуха — до +17 градусов.

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