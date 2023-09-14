Порывы северного ветра усилятся до 10 -15 метров в секунду, на Рижском взморье — до 19 метров в секунду.
Ближе к вечеру в западных районах уменьшится облачность. В Латгалии и на востоке Видземе сегодня пасмурно.
Осадки ожидаются преимущественно в восточных районах, там также возможны сильные дожди и грозы.
В Риге с утра дождливо, однако днем небо прояснится. Порывы северного ветра усилятся до 19 метров в секунду. Температура воздуха — до +17 градусов.
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