Согласно данным опроса, проведенного центром SKDS, лишь 19% жителей Латвии считают предложенную модель новой правительственной коалиции подходящим вариантом. Фактически только каждый пятый респондент поддерживает коалицию, формируемую "Новым Единством", а также находящимися сейчас в оппозиции "Союзом "зеленых" и крестьян" и "Прогрессивными".

Как отмечает LSM.lv, еще 16% считают, что лучшим вариантом правительства является нынешняя коалиция, состоящая из "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка". Еще 41% опрошенных полагает, что коалицию нужно собирать в другой комбинации.

Примечательно, респонденты, которые говорят в семье на латышском языке, больше поддерживают правящую коалицию (25%), а новой модели правительства, возглавляемой Эвикой Силиней отдают предпочтение лишь 17% латышских семей.

В семьях, где респонденты указали языком общения русский, новую модель правительства поддерживают 24%, а существующую на сегодняшний день коалицию во главе с Кришьянисом Кариньшем — лишь 2%.

Опрос проводился с 6 по 8 сентября, всего в нем приняли участие 1005 человек.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram