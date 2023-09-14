Литва ранее приняла ряд решений относительно ПВО, сказала премьер-министр Ингрида Шимоните, отвечая на вопрос, почему государство не участвует в совместном эстонско-латвийском проекте по закупке немецкой системы ПВО средней дальности Iris-T.

"У Литвы есть свои оборонные планы и свои планы закупок. Многие из запланированных вещей либо продолжаются, либо внесены в планы. На мой взгляд, можно сказать, что многие вещи или многие решения мы приняли немного раньше", — в четверг Žinių radijas сказала Шимоните. По ее словам, Литва стремится сотрудничать с Латвией и Эстонией в сфере обороны, но, отметила она, это происходит не во всех случаях. Кроме того, добавила премьер, Литва сама уделяет значительное внимание ПВО.

"Мне кажется, что Литва до сих пор уделяла достаточно внимания противовоздушной обороне. Будем продолжать это делать. Чем больше все страны сделают, тем безопаснее мы будем себя чувствовать", — заключила Шимоните.

Эстония и Латвия намерены совместно приобрести немецкую систему ПВО средней дальности Iris-T. Министры обороны двух стран подписали в немецком Риотенбахе предварительное соглашение о закупке системы у производителя Diehl Defense. Более подробная информация — сколько систем Iris-T планируется закупить и по какой цене — не сообщается. Однако это будут крупнейшие инвестиции в ПВО в истории Латвии и Эстонии.

ПВО считается одним из слабых мест стран Балтии. Эстония и Латвия граничат с Россией, а Латвия — с близким союзником России — Беларусью. Обе страны Балтийского моря рассматривают войну России в Украине как прямую угрозу своей безопасности. Они резко увеличили свои военные расходы и вооружают свои силы.

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