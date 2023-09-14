В ночь на 15 сентября, на Даугавпилсском шоссе (А6), на участке от Крустпилса до Стурниеки ((150,2 –159, 7 км) начнет работать радар, фиксирующий среднюю скорость на участке.

Это будет один из трех участков на трассе Рига — Даугавпилс. На нем будет контролироваться средняя скорость, наличие страховки OCTA, технический осмотр, а также дорожная пошлина.

Радары для фиксации средней скорости устанавливаются в Латвии с целью улучшить безопасность дорожного движения.

Система контроля средней скорости измеряет скорость на основе времени, затраченного на проезд определенного участка дороги. В начале и в конце участка устанавливается оборудование, которое фиксирует время въезда и выезда автомобиля на данный участок и рассчитывает среднюю скорость, с которой этот участок пройден. Если средняя скорость транспортного средства, зафиксированная системой, выше максимально допустимой, его владелец будет оштрафован.

В целом радары средней скорости в этом году будут введены в Латвии на 16 участках государственных дорог. Карту этих участков можно посмотреть на сайте LVC — здесь.

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