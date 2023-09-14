Трое живущих в Латвии журналистов рассказали, что получили от компании Apple сообщения, в которых говорилось о возможной попытке взлома их айфонов. Накануне "Медуза" опубликовала расследование, в котором рассказала о заражении смартфона своего издателя Галины Тимченко шпионской программой Pegasus — по заверениям разработчиков, она продается исключительно государственным органам, в том числе спецслужбам стран ЕС.

Бывший шеф-редактор программы "Балтия. Неделя" телеканала "Настоящее время" (входит в структуру "Радио Свобода") Евгений Эрлих в эфире "Дождя" рассказал, что получил уведомление от Apple в конце августа, когда находился в Германии. Он предполагает, что также подвергся атаке с помощью Pegasus.

"И да, мой айфон иногда ведет себя странно, как минимум, греется периодически на ровном месте. А мой мессенджер неожиданно в течении суток самостоятельно (но от моего имени) начал формировать некие абстрактные группы из моих друзей и предлагать им коллективно вступить со мной в переписку", — написал журналист в Facebook, попросив друзей и коллег учитывать это при общении с ним в интернете и вживую, пока телефон не проверят специалисты.

29 августа Apple отправила аналогичное сообщение генеральному директору "Новой газеты. Европа" Марии Епифановой. По ее словам, она выполнила советы компании по обеспечению безопасности ее устройств, однако вскоре кто-то попытался зайти в ее аккаунт в Telegram из Египта.

Также 29 августа производитель айфонов предупредил о возможной атаке журналиста "Новой газеты. Балтия" Евгения Павлова — он не придавал значения уведомлению до публикации расследования "Медузы".

"Новая газета. Европа" сообщила, что Епифанова и Павлов обратились за помощью к правозащитникам из Access Now — международной некоммерческой организации, которая специализируется на цифровой безопасности и помогала расследовать атаку на Тимченко. Издание подчеркивает, что делать выводы о том, что устройства его сотрудников были заражены именно Pegasus, преждевременно.

Как и Тимченко, Эрлих и Епифанова много лет живут в Латвии (с 2014-го и 2016 года соответственно) и пользуются латвийскими сим-картами. Павлов — гражданин Латвии и прожил здесь всю жизнь; помимо "Новой газеты. Балтия" он сотрудничает с "Настоящим временем" и NRA, а также занимает пост редактора даугавпилсской газеты "Миллион".

В тот же день, 29 августа, уведомление от Apple получил живущий в Латвии знакомый одного из сотрудников Delfi — соответствующий скриншот этот человек опубликовал в своих соцсетях. При этом он не работает журналистом и не связан иными трудовыми отношениями со СМИ. Это не первое подобное сообщение от Apple, которое получил этот человек — предыдущее пришло 22 июня, примерно тогда же, когда и Тимченко.

В среду, 13 сентября, "Медуза" выпустила расследование о хакерской атаке, которой подверглась издатель и сооснователь издания Галина Тимченко. С помощью экспертов из Access Now и канадской лаборатории кибербезопасности Citizen Lab журналистам удалось выяснить, что телефон медиаменеджера в середине февраля был заражен шпионской программой Pegasus, которая позволяет хакерам получить полный доступ к устройству. Обнаружить это удалось после получения оповещения от Apple, которое пришло на айфон Тимченко в июне.

"Медуза" подчеркивает, что Apple рассылает пользователям уведомления о возможной атаке, ориентируясь на "сигналы аналитики угроз". В этих сообщениях не говорится, была ли атака успешной и какую именно программу использовали злоумышленники.

В расследовании подчеркивается, что за атакой, вероятно, стояли спецслужбы одной из стран Евросоюза, поскольку Россия, насколько известно экспертам, не имеет доступ к Pegasus, которую разработала израильская компания NSO Group. Среди возможных подозреваемых "Медуза" называла, в частности, СГБ Латвии, а также разведки Эстонии и Германии.

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