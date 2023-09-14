Лаборатории, делающие оплачиваемые государством анализы, в ближайшее время получат дополнительное финансирование для продолжения оказания услуг, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

Министерство напомнило, что во вторник правительство поддержало выделение дополнительных 11,2 млн евро на проведение лабораторных исследований.

Лаборатории, выполняющие анализы, оплачиваемые государством, ежемесячно получают финансирование от Национальной службы здравоохранения в рамках своего договора. Однако в этом году количество пациентов, нуждающихся в лабораторных исследованиях, значительно увеличилось, в результате у лабораторий больше работы, чем планировалось в начале года. Чтобы покрыть дополнительные анализы, Минздрав запросил дополнительное финансирование на эти цели.

"Лаборатории - это тот вид услуг, без которого здравоохранение не может обойтись. Финансирование было запрошено и будет выделено, и в ближайшее время лабораториям сообщат, сколько они получат на переработку и сколько дополнительно в этом году", - сказала Санита Янка, глава департамента здравоохранения Минздрава.

Ранее Centrālā laboratorija и E.Gulbja laboratorija выразили готовность прекратить принимать оплачиваемые государством анализы из-за недополученного финансирования.

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