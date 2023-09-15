Скончалась латвийская писательница и бывший политик Моника Зиле. Об этом говорится в сообщении ее близких в социальных сетях.

Зиле родилась 20 июля 1941 года в Резненской волости.

Она была писателем, журналистом, редактором газеты "Советская молодежь" (1978-1987).

Зиле также занималась политикой — она была депутатом седьмого созыва Сейма от партии "Латвийский путь".

Помимо прочего, Зила была востребованным драматургом и сценаристом, четырехкратным лауреатом премии AKKA-LAA "Autortiesību bezgalības balva". Ее роман "Сама себе сестра" в 2010 году получил награду "Большая читательская премия" как самая читаемая работа в публичных библиотеках. Был сценаристом сериалов "Цветок Тьмы" (1998) и "Улица Ангелов, 9. Наследие Золушки" (2013-2014, с Янисом Лейиньшем).

Одним из увлечений Зиле была кулинария — наряду с богатым вкладом в художественную литературу она опубликовала несколько кулинарных книг.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram