Температура воды в официальных рижских местах для купания — от 14 до 20 градусов, сообщает Рижская дума.

Самая теплая вода, как всегда, в озере Бабелитис — 20 градусов. Достаточно теплой остается вода в Даугаве — на Луцавсале и Кипсале ее температура доходит до 19 градусов. В Румбуле холоднее — 16 градусов. Та же температура воды, 16 градусов, в озере Кишэзерс.

Холоднее всего вода в море — 14 градусов в Даугавгриве и Вакарбулли. При этом на пляже в Вецаки вода гораздо теплее — 17 градусов. Стоит отметить, что температура воды в Рижском заливе этим летом временами была гораздо меньше +14 градусов.

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