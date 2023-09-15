Президент Латвии Эдгар Ринкевич с 16 по 23 сентября будет находиться с рабочим визитом в США, где примет участие в открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в конференции Spotlight Latvia, организованной Латвийско-Американской торговой палатой. Об этом агентству LETA сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Выступление президента на сессии Генеральной Ассамблее ООН запланировано на 20 сентября примерно на 20.00 по латвийскому времени. В своем обращении Ринкевич уделит особое внимание агрессии России против Украины и угрозы, которую она создает для опирающегося на правила международного порядка. Также первое лицо Латвийского государства призовет к восстановлению справедливости путем обеспечения ответственности России и ее представителей за агрессию и военные преступления, совершенные на Украине. В то же время президент подтвердит поддержку Латвией достижения глобальных целей устойчивого развития.

В ходе рабочего визита Эдгар Ринкевич примет участие в инвестиционном саммите США и стран Балтии, диалоге лидеров Форума устойчивого развития о науке, технологиях и инновациях, саммите Климатических амбиций, открытых дебатах Совета безопасности ООН о мире и безопасности в Украине, а также в саммите об устранении экзистенциальных угроз, вызванных повышением уровня моря.

Во время Генеральной ассамблеи запланирована встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, а также президентом Польши Анджеем Дудой. Также у президента Латвии Эдгара Ринкевича запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе, с лидеоами Андорры, Южной Африки, Лихтенштейна, Молдовы, Руанды, Тувалу. На этих встречах планируется обсудить двусторонние отношения и сотрудничество в международных организациях, поддержку Украины, а также содействовать поддержке кандидатуры Латвии на место непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2026-2027 годах.

Эдгар Ринкевич приглашен на прием президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден.

В свою очередь, 21 и 22 сентября президент Латвии примет участие в конференции Spotlight Latvia, организованной Латвийско-Американской торговой палатой, в Бостоне, и встретится с губернатором штата Массачусетс Маурой Хилли.

Также в Нью-Йорке и Бостоне у Ринкевича запланированы встречи с представителями латышской диаспоры, проживающими в США.

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