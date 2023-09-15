Перед голосованием по утверждению нового правительства Силиня выступила с речью, в которой объявила, что основополагающими ценностями Латвии являются независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный язык. "Наш народ или политическая нация — это все, кто уважает и чтит основные ценности Латвии — независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный", — сказала Силиня. Залогом успешной и богатой страны является ее народ и способность принимать друг друга "во всем нашем многообразии".
"Команда правительства будет работать так, чтобы жители Латвии — школьники, учителя, предприниматели, пациенты, мамы, папы, бабушки и дедушки — чувствовали, что государство работает для них, а не просто равнодушно или обслуживает какие-то свои процессы", — пообещала кандидат в премьер-министры.
Половина постов в новой правящей коалиции (восемь из 16) достанется "Новому Единству", пять — Союзу зеленых и крестьян (СЗК), три — "Прогрессивным".
Посты в новом правительстве должны распределиться так:
Премьер-министр — Эвика Силиня ("Новое Единство")
Министр финансов — Арвилс Ашераденс ("Новое Единство")
Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство")
Министр обороны — Андрис Спрудс ("Прогресивные")
Министр внутренних дел — Рихардс Козловскис ("Новое Единство")
Министр экономики — Виктор Валайнис (СЗК)
Министр сообщения — Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные")
Министр охраны окружающей среды и регионального развития — Инга Берзиня ("Новое Единства")
Министр климата и энергетики — Каспарс Мелнис (СЗК)
Министр земледелия — Армандс Краузе (СЗК)
Министр образования и науки — Анда Чакша ("Новое Единство")
Министр благосостояния — Улдис Аугулис (СЗК)
Министр здравоохранения — Хосам Абу Мери ("Новое Единство")
Министр культуры — Агнесе Логина ("Прогрессивные").