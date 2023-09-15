15 сентября будущая коалиция во главе с кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней ("Новое Единство") подписала договор о сотрудничестве и декларацию правительства. В течение дня Сейм должен проголосовать за утверждение нового правительства.

Перед голосованием по утверждению нового правительства Силиня выступила с речью, в которой объявила, что основополагающими ценностями Латвии являются независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный язык. "Наш народ или политическая нация — это все, кто уважает и чтит основные ценности Латвии — независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный", — сказала Силиня. Залогом успешной и богатой страны является ее народ и способность принимать друг друга "во всем нашем многообразии".

"Команда правительства будет работать так, чтобы жители Латвии — школьники, учителя, предприниматели, пациенты, мамы, папы, бабушки и дедушки — чувствовали, что государство работает для них, а не просто равнодушно или обслуживает какие-то свои процессы", — пообещала кандидат в премьер-министры.

Половина постов в новой правящей коалиции (восемь из 16) достанется "Новому Единству", пять — Союзу зеленых и крестьян (СЗК), три — "Прогрессивным".

Посты в новом правительстве должны распределиться так:

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