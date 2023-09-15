После получения заявления лидера немецкой музыкальной группы индастриал-металла Rammstein литовская прокуратура проводит досудебное расследование по факту клеветы.

"Прокуратура начала предварительное расследование по факту клеветы после получения в июле заявления от адвоката фронтмена Rammstein. Подозрения в этом расследовании никому не предъявлены", - сказала BNS в пятницу представитель прокуратуры по связям с общественностью Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Новостной портал LRT первым сообщил о проводимом расследовании.

Скандал возник после того, как молодая ирландка сообщила в социальных сетях, что во время концерта в Вильнюсе лидер Rammstein Тилль Линдеманн за кулисами накачал ее наркотиками и предложил заняться сексом.

В конце мая литовская полиция допросила гражданку Ирландии относительно возможных преступлений, связанных с наркотическими веществами и возможного изнасилования во время закрытых вечеринок, проходивших в

Вильнюсе до и после концерта Rammstein.

После того, как история стала достоянием общественности, другие молодые поклонницы также стали делиться в социальных сетях историями, утверждая, что группа создала организованную систему употребления наркотиков, сексуальных домогательств и насилия, приглашая избранных молодых женщин на вечеринки до и после концерта.

Rammstein отвергли обвинения.

В июне прокуратура заявила, что после оценки совокупности данных, полученных в ходе выяснения обстоятельств, не имеется объективных фактических данных, которые позволили бы обосновать факт применение физического и психологического насилия в отношении заявителя, доказать, что имели место какие-либо принудительные действия сексуального характера, что ее принуждали к употреблению наркотических веществ или ограбили.

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