В ночь на субботу и утром ожидается самая низкая температура на этой неделе, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура составит от +2 градусов на востоке страны до +10 градусов на Курземском побережье.

Ночью местами возможен туман, а днем ожидается преимущественно ясное небо, без осадков.

В субботу днем температура воздуха составит +17…+21 градус, со слабым и умеренным южным ветром.

В Риге в субботу будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью составит +9 градусов, в пригородах +5…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +20 градусов.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram