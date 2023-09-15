Минимальная температура составит от +2 градусов на востоке страны до +10 градусов на Курземском побережье.
Ночью местами возможен туман, а днем ожидается преимущественно ясное небо, без осадков.
В субботу днем температура воздуха составит +17…+21 градус, со слабым и умеренным южным ветром.
В Риге в субботу будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью составит +9 градусов, в пригородах +5…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +20 градусов.
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