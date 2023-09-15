Новый премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ожидает критики со стороны оппозиции, но в то же время просит дать возможность новому правительству работать. Об этом она заявила в Сейме в пятницу перед голосованием по утверждению правительства.

"Критикуйте — я буду слушать, но дайте и возможность работать", — сказала Силиня.

Выступая в дебатах перед голосованием лидер оставшегося в оппозиции Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил, что фундамент новой коалиции, которая "лепилась" с мая, кривой и шаткий, и сформирована беспринципная коалиция.

Он также убежден, что Сейм принял вредное для будущего Латвии решение, утвердив новое правительство.

Председатель фракции оставшегося в оппозиции "Объединенного списка" Эдгар Таварс заявил в ходе дебатов, что ОС вместе с Нацобъединением покажут, что "значит работа оппозиции".

В свою очередь председатель фракции оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс подчеркнул, что смена правительства произошла из чисто прагматического расчета с учетом сделки для избрания на должность президента Эдгара Ринкевича.

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