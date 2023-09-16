Температура воды в море, озерах и крупных реках в субботу утром составляла +14…+19 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На морском побережье в 7 часов утра температура воды колебалась от +14 градусов в порту Рои до +18…+18,5 градусов в портах Лиепаи, Вентспилса и Салацгривы, а также у Даугавгривского мола.

Температура воды в крупнейших озерах составляет +17…+19 градусов, в реках — колеблется от +10…+12 градусов в некоторых малых реках и достигает +18 градусов в Даугаве, Лиелупе и низовьях Венты.

Уровень воды в реках немного колеблется.

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