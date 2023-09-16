Около десяти человек собрались на пикет, организованный политической партией "Суверенная власть" против тарифа АО Sadales tīkls, свидетельствуют наблюдения агентства LЕТА.

Пикет проходит на Эспланаде на пересечении улицы Бривибас и бульвара Калпака.

Участники пикета принесли плакаты с лозунгами ""Sadales tīkls", встретимся в суде!", "Регулятор должен быть уволен", "Суд потребовал объяснений от регулятора и "Sadales tīkls"", "Счет за электричество — новая форма насилия" и "Тарифы — это не социальный эксперимент!".

На одном из плакатов также указано, что 26 июня "Суверенная власть" подала иск против тарифов Sadales tīkls.

Пикет проходит мирно, за ним наблюдает один экипаж полиции.

По мнению партии, решение Комиссии по регулированию общественных услуг об утверждении тарифов должно быть отменено, а обоснованность представленных тарифов — пересмотрена.

Как уже сообщалось, 1 июля вступили в силу новые тарифы на услуги системы электроснабжения Sadales tīkls и оператора системы передачи Augstsprieguma tīkls.

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