В эти выходные региональные организации Красного Креста Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы отрабатывают действия по ликвидации последствий кораблекрушения, в результате которого к берегам острова Хийумаа, как ожидается, будет доставлено 1800 человек.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Эстонского Красного Креста, отметив, что целью учений является отработка взаимодействия при организации трансграничной эвакуации. В частности, как зарегистрировать, разместить на короткое время и затем доставить на родину людей, которые, согласно сценарию учений, оказались на Хийумаа в результате аварии круизного лайнера по пути из Хельсинки в Клайпеду.

Операция будет проводиться в четырех местах, в том числе, в портах Хельтермаа и Рохукюла, а также в Хаапсалу.

"Помимо кораблекрушения, существуют и другие ситуации, когда может потребоваться масштабная эвакуация, т.е. перемещение большого количества людей, будь то наводнение, вызванное повышением уровня моря или военное нападение. Службы стран Балтии и Финляндия должны уметь одинаково мыслить и организованно действовать в сложных ситуациях, поэтому сегодня мы проводим совместную тренировку", — сказал координатор Эстонского Красного Креста по подготовке к стихийным бедствиям и руководитель учений Герт Тедер.

Он добавил, что в Эстонском Красном Кресте насчитывается около сотни добровольцев, подготовленных для оказания помощи при различных катастрофах и кризисах. Красный Крест приходит на помощь по призыву государства и оказывает поддержку органам власти, отвечающим за проведение спасательных операций. В случае необходимости призыв о помощи направляется в общества Красного Креста соседних стран, как и на этих учениях.

В учениях участвуют 60 человек, привлечены личный состав спасательной службы, женской организации Кайтселийта, полиции и пограничной службы. Учения проводятся в рамках проекта Европейского союза "Готовность к эвакуации" и при финансовой поддержке ЕС.

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