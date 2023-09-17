НАТО в следующем году проведет самые масштабные военные учения со времен "холодной войны" с участием более 40 тыс военнослужащих, сообщил в субботу председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
"В 2024 году альянс проведет наиболее масштабные коллективные учения в истории с периода "холодной войны" под названием Steadfast Defender. Около 40 тыс военных со всего альянса примут участие в этих учениях в Германии, Польше и трех странах Балтии", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Осло.
Он добавил, что "начинается новая эра коллективной обороны, к которой военное командование НАТО готовилось несколько лет".
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