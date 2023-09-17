В воскресенье, 17 сентября, в столице пройдет Рижский веломарафон Toyota, во время которого будет ограничено или закрыто движение транспортных средств на ряде улиц, а также мостах через Даугаву. В том числе, днем для движения будет закрыта набережная от Вантового до Южного моста. Ограничения движения местами вступили в силу уже вечером в субботу, 16 сентября. Значительные изменения произойдут и на некоторых маршрутах общественного транспорта — в основном тех, которые связывают два берега города.

Будут закрыты для движения набережная и мосты через Даугаву



С субботы, 16 сентября, с 17.00 до воскресенья, 17 сентября, до 20.00 будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 ноября от Каменного до Вантового до моста, а также на параллельной улице, прилегающей к набережной 11 ноября, со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате).

В воскресенье, 17 сентября, с 12.45 до 16.15 будет закрыто движение транспортных средств на набережной 11 Ноября, набережной Генерала Радзиня и улице Краста в направлении и на участке от Каменного моста до Южного.

Также в воскресенье с 12.45 до 16:30 будет перекрыто движение на Южном мосту в направлении Пардаугавы от съезда с улицы Краста до улицы Баускас, движение общественного транспорта будет осуществляться по левой полосе.

В свою очередь, с 13.00 до 17.00 будет закрыто движение на улице Баускас от круга Южного моста до улицы Мукусалас, на улице Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на улице Мукусалас на развязке под Островным мостом, в туннеле Каменного моста, на улице Кугю, на улице Триядибас, на Ранькя дамбис при организации двустороннего движения по противоположной полосе; на Баласта дамбис, на Вантовом мосту при обеспечении для движения общественного транспорта левой проезжей полосы.

Изменения в маршрутах общественного транспорта



В воскресенье, 17 сентября, во время веломарафона с 12.45 и примерно до 17.00 будут внесены изменения в маршруты автобусов NN 10, 12, 23, 26, 13, 37, 41 и 53, а также троллейбусов NN 5, 25, 9, 4, 19 и 27.

С подробной информацией об изменениях в машрутах общественного транспорта можно ознакомиться здесь.

Запреты на парковку



Во время мероприятия остановка и парковка транспортных средств будут запрещены в ряде мест, а оставленные автомобили будут перемещены на ближайшее разрешенное место парковки.

С 16 сентября в с 17.00 до 17 сентября в с 20.00 запретят остановку и парковку транспортных средств на участке набережной 11 ноября от Каменного до Вантового моста; на набережной 11 ноября на параллельной улице, прилегающей со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате); улица Цитаделю на участке от улицы Торня до площади Пилс.

Также с 16 сентября в с 17.00 до 17 сентября в С 17.00 остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на Баласта дамбис и улице Кугю (со стороны Даугавы).

Маршруты веломарафона



В воскресенье, 17 сентября, с 13.15 до В 15.00 состоится Народный забег веломарафона (два круга) по маршруту: набережная 11 ноября — набережная Генерала Радзиня — улица Краста — Южный мост — улица Баускас — улица Мукусалас — транспортная развязка улицы Мукусалас — улица Мукусалас — туннель Каменного моста — улица Кугю — улица Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — площадь Пилс — улица Торня — площадь Пилс — улица Муйтас — набережная 11 ноября (завершение)

С 15.30 до 17.00 состоится веломарафон Семейный забег (один круг) по маршруту: набережная 11 ноября — набережная Генерала Радзиня — улица Краста — Южный мост — улица Баускас — улица Мукусалас — транспортная развязка улицы Мукусалас — улица Мукусалас — туннель под Каменным мостом — улица Кугю — улица Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — площадь Пилс — улица Торня — площадь Пилс — улица Муйтас — набережная 11 ноября (завершение)

По указанным маршрутам Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до С 18.00 при необходимости будет ограничивать движение транспортных средств для установки и демонтажа ограждений, установки и снятия конусов безопасности.

Также на указанных маршрутах Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией будет регулировать, ограничивать или закрывать движение транспортных средств во время самого веломарафона — от с 13.00 до 17.00

Во время веломарафона от с 11.00 до 17.00 по набережной 11 ноября будет запрещено движение электросамокатов, велорикш и электромобилей.

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