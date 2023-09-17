В странах Балтии около 90% родителей заявили, что их дети имеют карманные деньги на повседневные расходы, и большинство родителей дают своим детям до 40 евро в месяц, сообщили агентству ЛЕТА представители SEB banka, ссылаясь на данные опроса.

Половина латвийских родителей дают детям карманные деньги время от времени, в то время как в Литве и Эстонии большинство родителей утверждают, что дают детям карманные деньги регулярно.

По данным опроса, родители в Эстонии более активно обсуждают с детьми денежные вопросы. Половина родителей в Эстонии регулярно дают карманные деньги своим детям. В Латвии относительно высокая доля родителей также указала, что они обсуждают с детьми вопросы финансового планирования, но половина родителей дает детям карманные деньги время от времени, а не регулярно. 37% родителей в Латвии указали, что дают деньги регулярно.

В Латвии, в отличие от соседних стран, большинство родителей (63%) дают деньги детям, не уточняя, на что они должны быть потрачены, а 30% респондентов указали, что дают детям определенную сумму на обед в школе или после уроков, а также определенную сумму, которую дети могут использовать по своему усмотрению.

Еще 7% родителей дают детям деньги исключительно на обед. В Литве и Эстонии ситуация иная: большинство родителей (56% и 60% соответственно) разделяют сумму, предусмотренную на обед, и сумму на другие расходы.

Наиболее распространенная сумма, которую дети получают в месяц в странах Балтии, составляет до 40 евро. Среди латвийских родителей, разрешающих своим детям тратить деньги по своему усмотрению, 43% дают детям до 20 евро в месяц и еще 32% - от 20 до 40 евро в месяц.

Опрос был проведен в августе этого года исследовательским агентством Norstat по заказу SEB banka, в нем приняли участие 3010 респондентов с детьми в возрасте от семи до 17 лет (1010 в Латвии, по 1000 в Эстонии и Литве).

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