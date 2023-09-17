Уровень теневой экономики в Латвии приблизился к среднему показателю европейских стран и в настоящее время превышает его на 2,6 процентных пункта, говорится в информационном отчете "О выполнении мер плана по сокращению теневой экономики на 2021/2022 годы", подготовленном Министерством финансов.

В отчете дается оценка выполнения плана, в которой отраслевые министерства, участвующие в реализации плана, высказали свое мнение о достигнутом прогрессе и дали оценку эффективности и результативности реализованных мер, выгоды для государственного бюджета, где это возможно, и влияния на достижение целей плана.

В рамках пяти направлений деятельности, предусмотренных планом, было реализовано 43 меры, из которых большинство, или 67%, было выполнено, что, по мнению Минфина, является успешным результатом. Реализация остальных мер будет продолжена как в рамках нового плана, так и при подготовке среднесрочных основных направлений налоговой политики на 2024-2027 годы, а одна мера "Сокращение оборота нелегального топлива" потеряла свою актуальность в силу геополитических обстоятельств.

В период действия плана был принят ряд поправок в законодательство, в том числе к закону "О налогах и сборах", которые оказывают непосредственное влияние на борьбу с теневой экономикой, определяя, что является непогашенным налоговым обязательством, чтобы не допустить к участию в государственных закупках налогоплательщиков, имеющих налоговую задолженность и не подавших налоговые декларации.

Закон также предусматривает новое правовое решение для добровольного исполнения просроченных налоговых обязательств - предоставление нового продления срока уплаты в случаях, когда на хозяйственную деятельность налогоплательщика в течение длительного времени оказывают негативное влияние форс-мажорных обстоятельства.

В отчете Минфина отмечается, что, согласно исследованию австрийского профессора Фридриха Шнайдера, пандемия "Covid-19", вызвавшая падение экономики и рост безработицы, привела к увеличению доли теневой экономики в 2020 году во всех европейских странах, в том числе и в Латвии, способствуя росту среднего показателя. В Латвии рост теневой экономики был относительно ниже, чем в среднем по другим странам, и, согласно исследованию Шнайдера, самым низким среди стран Балтии.

В то же время Минфин подчеркивает, что в 2020-2022 годах в Латвии наблюдается тенденция к снижению размера теневой экономики - 20,9% в 2020 году, 20,2% в 2021 году и 19,9% в 2022 году. Уровень теневой экономики в 2022 году снизился на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом.

Также Минфин отмечает, что, согласно исследованию "Индекс теневой экономики в странах Балтии в 2009-2022 годах", проведенному исследователями центра устойчивого бизнеса "SSE Riga" Арнисом Саукой и Талисом Путниньшем, размер теневой экономики в Латвии в 2022 году составил 26,5% от ВВП, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в 2021 году. В 2022 году рост цен на продукты питания и энергоносители, инфляция, высокие затраты на строительство и напряженная геополитическая ситуация не способствовали резкому сокращению теневой экономики, и существует риск, что в ближайшие годы теневая экономика может не сократиться.

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