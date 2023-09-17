В воскресенье днем в Риге возникли большие пробки из-за ограничений движения, введенных из-за рижского велосипедного марафона.

Многие водители на такие заторы в выходной день не рассчитывали, поэтому массово выбирали объездные пути, грубо нарушая правила дорожного движения и демонстративно проезжая по противоположной полосе движения.

Уже сообщалось, что 17 сентября из-за веломарафона движение транспортных средств на нескольких улицах столицы, а также на мостах через Даугаву было ограничено или закрыто. Часть ограничений действует до 20 часов вечера воскресенья.