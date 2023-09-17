Многие водители на такие заторы в выходной день не рассчитывали, поэтому массово выбирали объездные пути, грубо нарушая правила дорожного движения и демонстративно проезжая по противоположной полосе движения.
Уже сообщалось, что 17 сентября из-за веломарафона движение транспортных средств на нескольких улицах столицы, а также на мостах через Даугаву было ограничено или закрыто. Часть ограничений действует до 20 часов вечера воскресенья.
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