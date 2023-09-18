В Риге в честь Европейской недели мобильности пройдут мероприятия, популяризирующие общественный транспорт, средства микромобильности (например, самокаты) и транспорт, дружественный окружающей среде. Рижская дума призывает на этой неделе меньше пользоваться личными автомобилями, а 22 сентября проезд в общественном транспорте столицы будет бесплатным.

С 16 по 22 сентября в Европе под лозунгом "Экономь энергию" проходит традиционная Неделя мобильности. Европейцев призывают как можно меньше использовать личный транспорт, чтобы уменьшить загрязнение воздуха и популяризировать зеленый образ жизни.

В понедельник в Риге пройдет публичная дискуссия "Нужны ли в Риге зоны низкой эмиссии?", в которой будут участвовать эксперты из Министерства климата и энергетики, Департамента городского развития Рижской думы, Департамента жилья и среды Рижской думы, компании DPD Latvija и общества Pilsēta cilvēkiem. Будет обсуждаться, поможет ли введение зон низкой эмиссии достичь выдвинутых климатических целей, в то же время решив проблемы интенсивного движения. Дискуссия пройдет в помещениях Koka Rīga (ул. Красотаю, 12) с 10:00 до 12:00.

19 сентября на Ратушной площади с 16:00 до 18:00 пройдет открытая дискуссия Альянса долгосрочной мобильности, призванная популяризировать электромобили. В ней будут участвовать представители ассоциаций, бизнеса и государственных учреждений. Будут обсуждаться тенденции использования автотранспорта, необходимость перехода на транспорт без эмиссий и поддержка, которую может оказать государство этому процессу, а также "зеленая" энергия, эффект домино и вторичная переработка сырья.

В среду пройдет пресс-конференция, где расскажут, что сделано и что планируется сделать для улучшения движения общественного транспорта и о популярных видах билетов.

Четверг, 21 сентября, будет посвящен велодвижению в Риге. Рижское самоуправление будет принимать экспертов из Нидерландов и обсуждать с ними развитию велоинфраструктуры, культуру вождения велосипеда и безопасность.

22 сентября движение инноваций Vefresh в сотрудничестве с самоуправлением и представителями частного сектора проведет дискуссию "Городские данные в режиме реального времени: когда и насколько реально?" (Reālā laika pilsētas dati: kad un cik reāli?). Будет обсуждаться, как улучшить качество жизни в городе с помощью технологий мониторинга городской среды, а также получение данных о происходящем в городе и политику приватности этих данных. Дискуссия пройдет в квартале VEF на улице Берзаунес, 11а-4, с 7:00 до 18:30.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram