Новый министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство") хотел бы сократить различия в обеспечении системы внутренних дел и Национальных вооруженных сил (НВС). Сейчас обеспечение НВС лучше, и возможно это одна из причин, по которой в системе внутренних дел остро стоит кадровый вопрос, сказал политик в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Козловскис подчеркнул то, что говорил ранее: одним из приоритетов в сфере внутренних дел является кадровый вопрос, потому что во всех органах внутренних дел есть вакансии. В последнее время свободных должностей стало больше. Из слов министра следует, что существенные различия в обеспечении служб внутренних дел и НВС могут быть одной из основных причин, по которым люди предпочитают служить в структурах обороны, а не в учреждениях внутреннних дел.

Важен и вопрос зарплат, но его невозможно решить за один год, потому что разрыв слишком велик, признал Козловскис. "Я надеюсь, что мне удастся добиться и договориться в правительстве, что мы сделаем это в среднесрочной перспективе. У нас есть обязательство достичь 2,5% [валового внутреннего продукта] на внутреннюю безопасность и общественный порядок к 2026 году", — напомнил политик, добавив, что это финансирование относится не только к сфере внутренних дел, но и к другим правоохранительным учреждениям, например, прокуратуре.

Козловскис неоднократно подчеркивал, что у сотрудников внутренних дел нет тех социальных гарантий, которые есть у военнослужащих. Например, для солдат НВС предумотрено довольствие в размере 400 евро в месяц, компенсация за коммунальные услуги в размере 250 евро. "Это уже пакет социальных гарантий в размере 650 евро, которого у нас в МВД нет, поэтому надо смотреть, как двигаться в этом направлении. Конечно, я осознаю реальную ситуацию в бюджете, но безопасность объявлена ​​[приоритетом], и теперь не считается, что внутренняя безопасность — это нечто оторванное от внешней безопасности, поэтому я очень надеюсь на понимание и что мы не оставим это только на словах", — сказал новый министр.

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