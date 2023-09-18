На фасаде Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ, Замок света) скопился основательный слой грязи, и это хорошо заметно даже издалека, но средств на мытье фасада нет. Более того, полная мойка здания от конька крыши до фундамента больше вообще не планируется, сообщает передача 360TV ZIŅneši.

Фасад Замка Света мыли всего один раз, в 2016 году, и это обошлось в 117 тысяч евро. В библиотеке отмечают, что это произошло тогда под давлением СМИ, так как на самом деле в 100-процентной мойке фасада не было необходимости. С момента последней мойки прошло семь лет, и руководство ЛНБ решило, что мыть внешнюю часть здания не будут, ведь никто не моет, например, церковные башни и металлические скульптуры. По словам директора хозяйственного департамента ЛНБ Юриса Гиедриса, большая часть фасада покрыта элементами из нержавеющей стали, и в будущем элементы из нержавеющей стали на крыше однозначно больше не будут мыть.

"Идея архитектора заключалась в том, что на нержавеющей стали образуется естественная патина, и то, как Замок света выглядит сейчас под воздействием окружающей среды, полностью соответствует задумке архитектора", — говорит Гиедрис. Патина — это потускнение, возникающее на поверхности металлических предметов в процессе окисления. Ее можно видеть, например, на церковных люстрах и элементах фасадов.

Прозрачные стеклянные панели здания библиотеки моются раз в год, весной. "Поскольку здесь интенсивное движение транспорта, эффект от мытья очень кратковременный. По-хорошему, мойка требовалась бы четыре-пять раз в год", — сказал заведующий хозяйственным отделом. Регулярное мытье стеклянных панелей будет оправдано только в том случае, если отсюда уйдет поток грузового транспорта, а сейчас это напрасная трата денег в условиях значительного роста других хозяйственных затрат. Кроме того, Министерство культуры не выделило конкретные средства на мойку фасада ЛНБ.

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