Официальный купальный сезон в Риге, который длится с 15 мая по 15 сентября, закончился, но пляжное оборудование будет убрано только в октябре, сообщили агентству LЕТА в управлении по связям Рижской думы.

Учитывая теплую погоду в начале осени этого года, люди продолжают посещать пляжи и зоны активного отдыха у воды, пользуясь инфраструктурой.

Этой осенью управляющие пляжами в Вецаки, Вакарбулли и Даугавгриве по крайней мере до начала октября оставят на месте дощатые дорожки, кабинки для переодевания, скамейки и оборудование волейбольных площадок.

Скамейки, мостки, кабинки для переодевания, контейнеры убираются с пляжей в период с октября до конца апреля, так как переменчивые погодные условия и штормы могут нанести им серьезный ущерб.

В зимний период в местах купания и отдыха на Луцавсале, Кипсале, Румбуле, озере Бабелитис, Велнэезерс, на Болдерайском карьере, в Дарзини и на острове Зирню будут доступны кабинки для переодевания и скамейки. Около Булльупе на улице Бирзес, Хапака гравис на улице Клейсту, в Вецаки, Вакарбулли и Даугавгриве у основных выходов на пляжи будут оставлены стационарные кабинки для переодевания.

По словам председателя комитета по жилью т окружающей среде Рижской думы Виестура Зепса, в следующем году будут продолжены работы по улучшению инфраструктуры Вецакского пляжа, где в этом году в шестой раз был поднят Голубой флаг, а также обновлены элементы благоустройства на озере Бабелитис.

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