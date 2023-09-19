В этом году Рижский порт принял 77 029 круизных туристов, что на 2% больше, чем в прошлом году за весь сезон, сообщили агентству LЕТА представители управления Рижского свободного порта.

Количество круизных пассажиров увеличилось несмотря на то, что в этом году в Ригу зашло меньше круизных судов, чем в прошлом.

Традиционно большинство круизных пассажиров составляют граждане Германии, США и Великобритании.

В этом году круизный сезон в Рижском порту завершится 28 сентября заходом американского круизного лайнера "Holland America Line" "Роттердам".

В декабре ожидается еще два захода судна компании "Viking Line" в Ригу в рамках коротких рождественских круизов Стокгольм-Рига-Стокгольм.

По данным порта, в 2022 году порт обслужил 75 730 пассажиров круизных судов, в 2019 году перед пандемией — 69 207 пассажиров круизных судов.

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