На прошлой неделе был официально уволен руководитель Бюро внутренней безопасности (БВБ) Валтерс Мурниекс, подтвердили в Министерстве внутренних дел.

В министерстве пока не сказали, когда будет подготовлен приказ об утверждении на этой должности заместителя начальника Государственной полиции, начальника Главного управления криминальной полиции Андрея Гришина.

24 мая Министерство внутренних дел, главой которого был тогда Марис Кучинскис, заявило, что Мурниекс прекратит исполнять свои обязанности с 26 июня. На его место планировалось назначить Гришина.

Позже стало известно, что Мурниекс болеет, и пока он находился на больничном, завершить процесс увольнения было юридически невозможно.

Мурниекс обратился в Административный районный суд с заявлением об отмене приказа министра внутренних дел о своем увольнении и о и продлении срока службы до 31 октября 2025 года. Судебное заседание назначено на 9 октября. Ранее он заявил, что уход с должности не является его личным решением.

Мурниекс возглавлял БВБ с момента основания бюро в 2015 году. В июле 2020 года правительство продлило срок его полномочий на пять лет — до 31 октября 2025 года.

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