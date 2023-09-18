Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") дал Автотранспортной дирекции задание дать пояснения в связи с регулярно отменяемыми региональными автобусными рейсами, а также запросил у исполнителей проекта Rail Baltica полную информацию об увеличении стоимости проекта, информирует агентство LETA.

В Министерстве сообщения отмечают, что в этом году в масс-медиа часто появлялись сообщения об отмене автобусных рейсов на региональных маршрутах. В том числе в выходные Liepājas autobusu parks объявил об отмене 17 рейсов. Также в январе появилась новость о том, что компании отрасли образовали картель и поделили рынок между собой. Совет по конкуренции наложил на три компании штраф в размере двух миллионов евро. В мае один из договоров с SIA Nordeka был расторгнут.

Учитывая вышеизложенное, Бришкенс поручил Автотранспортной дирекции в течение недели предоставить полную информацию о текущей ситуации.

Бришкенс отмечает, что "необходимо понимать, какое влияние картели оказали на маршруты, какие штрафы по договорам не применены, где сейчас не заключены договоры, где маршруты автобусов и поездов перекрываются". Министр подчеркивает, что "жители не должны оставаться без автобусов из-за скрытых договоренностей и неспособности участников рынка".

Также министр поручил исполнителям проекта Rail Baltica в течение двух недель предоставить полную информацию об истории развития капитальных вложений, собрав все сметы и оценки в одном месте.

В Меморандуме о взаимопонимании говорится, что первоначально прогнозировалось, что необходимые инвестиции в инфраструктуру Rail Baltica на территории Латвии составят примерно два-три миллиарда евро, но недавно в масс-медиа появилась информация, что они могут достичь и превысить восемь миллиардов евро.

Бришкенс говорит, что недопустима ситуация отсутствия четкого обзора всех инвестиций в проект, модели государственного софинансирования и плана действий.

Как уже сообщалось, Совет по конкуренции наложил штраф в размере 1,975 миллиона евро на трех региональных пассажирских перевозчиков — Liepājas autobusu parks, Nordeka и Latvijas sabiedriskais autobuss за запрещенные соглашения в сфере пассажирских перевозок регионального значения. Liepājas autobusu parks оштрафован на 862 700 евро, Nordeka — на 637 600 евро и Latvijas sabiedriskais autobuss — на 474 600 евро.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров европейской колеи (1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Первоначально ожидалось, что расходы Rail Baltica достигнут 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что траты существенно выросли. Часть расходов покроют средства ЕС. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открывать поэтапно в период с 2028 по 2030 год.

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